Литва обратится в Еврокомиссию из-за отказа Meta реагировать на мошенничество в соцсетях

Служба регулирования связи и Комитет по культуре Сейма Литвы обратятся в Европейскую комиссию за помощью из-за отсутствия реакции компании Meta, управляющей социальными сетями Facebook и Instagram, на сообщения о мошенничестве и создании фейковых аккаунтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литовские ведомства проинформируют Еврокомиссию о возможных нарушениях компанией Meta Закона о цифровых услугах без обеспечения безопасности пользователей.

В среду центр анализа дезинформации Debunk.org представил членам комитета свое расследование о крупномасштабном мошенничестве, краже брендов и случаях создания фейковых аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram.

По его утверждению, мошенники, создавая клоны популярных литовских новостных порталов, других СМИ, сайтов и аккаунтов известных людей и компаний в Facebook и Instagram, представляют ложную информацию о внезапном обогащении, призывают политиков и бизнесменов инвестировать в фейковые инвестиционные платформы.

Именно через эти платформы мошенники обманом получают от людей личные данные и данные банковских карт и грабят их.

"Это огромный охват, огромная проблема, и она не решается", – заявил председатель Debunk.org и эксперт по анализу дезинформации Викторас Даукшас на заседании Комитета по культуре в среду.

Все участники встречи отметили, что компания Meta, которая управляет вышеупомянутыми социальными сетями, не предпринимает никаких шагов в борьбе с мошенниками и обычно не реагирует на сообщения о таких случаях.

"Нежелание Meta сотрудничать является самой большой проблемой. Если бы они все очистили, все было бы хорошо и не было бы никаких претензий", – заявил член Комитета по культуре, консерватор Витаутас Кернагис.

Debunk.org, который следит за ситуацией с начала этого года, утверждает, что зафиксировал 118 порталов, которые выдавали себя за в основном литовские СМИ, и 124 аккаунта, которые выдавали себя за СМИ и публиковали ложную рекламу.

По мнению руководителя Ассоциации интернет-медиа Лины Бушинскайте, клонирование порталов может представлять угрозу национальной безопасности.

По данным департамента полиции, в этом году было возбуждено около 4 тысяч досудебных расследований финансовых махинаций в интернет-пространстве.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия требует от компании Meta до 22 декабря подробно объяснить, какие меры принимаются для недопущения сексуальных домогательств к несовершеннолетним в работе приложения Instagram.

А Европейский совет по защите данных (EDPB), который является регулятором на уровне ЕС, одобрил распространение запрета на сбор персональных данных пользователей платформ компании Meta с рекламной целью, который ранее ввела Норвегия.