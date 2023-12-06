Очільник ФБР попередив про численні "червоні сигнали" загроз для США

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Врей заявив, що усі потенційні загрози для Сполучених Штатів дуже підвищилися і відомство докладає максимум зусиль, щоб відвернути потенційні атаки.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Врей у спілкуванні з сенаторами на засіданні комітету сказав, що не пригадує за свою багаторічну кар’єру такої кількості одночасних загроз для країни на настільки високому рівні.

На запитання сенатора Ліндсі Грема на питання, чи він бачить такі "червоні сигнали", як ті, що спецслужби прогавили перед терактами 9 вересня, Врей відповів, що бачить їх "куди б не подивився".

"З огляду на постійний хор закликів до нападів серед іноземних терористичних організацій після 7 жовтня, ми працюємо 24/7, щоб виявити і зірвати потенційні атаки тих, кого надихнули жахливі теракти ХАМАС в Ізраїлі", – сказав директор ФБР.

В окремій письмовій заяві Врей зазначив, що наразі немає ознак, що ХАМАС має наміри чи можливості здійснювати якісь дії всередині США, але цілковити виключати це неможливо.

У відомстві побоюються, що терористичні організації можуть використати події на Близькому Сході для того, щоб об’єднати і мобілізувати своїх прихильників по всьому світу.

Він також відзначив зростаючу кількість антисемітських погроз після 7 жовтня.

Директор ФБР закликав сенаторів поновити дозвіл на застосування пункту закону щодо зовнішньої розвідки, який завершується в кінці року, що дозволяє США отримувати інформацію про неамериканців, які використовують американські комунікаційні сервіси.

За його словами, це критично важливо для того, щоб спецслужби могли помітити потенційну підготовку атак.

Нагадаємо, єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

Поліція безпеки Швеції також відзначила суттєве зростання безпекових загроз для країни за останні місяці через події на Близькому Сході.