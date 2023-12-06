Глава ФБР предупредил о многочисленных "красных сигналах" угроз для США

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что все потенциальные угрозы для Соединенных Штатов очень повысились и ведомство прилагает максимум усилий, чтобы предотвратить потенциальные атаки.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Рэй на заседании комитета Сената США по вопросам правосудия сказал, что не припоминает за свою многолетнюю карьеру такого количества одновременных угроз для страны на столь высоком уровне.

На вопрос сенатора Линдси Грэма, видит ли он такие "красные сигналы", как те, что спецслужбы упустили перед терактами 11 сентября 2001 года, Рэй ответил, что видит их, "куда бы ни посмотрел".

"Учитывая постоянный хор призывов к нападениям среди иностранных террористических организаций после 7 октября, мы работаем 24/7, чтобы выявить и сорвать потенциальные атаки тех, кого вдохновили ужасные теракты ХАМАС в Израиле", – сказал директор ФБР.

В отдельном письменном заявлении он указал на отсутствие признаков того, что ХАМАС имеет намерения или возможности осуществлять какие-то действия внутри США, но полностью исключать это невозможно. В ФБР опасаются, что террористические организации могут использовать события на Ближнем Востоке для того, чтобы объединить и мобилизовать своих сторонников по всему миру.

Рэй также отметил все большее количество антисемитских угроз после 7 октября.

Директор ФБР призвал сенаторов возобновить разрешение на применение пункта закона о внешней разведке, который завершается в конце года, позволяющего США получать информацию о неамериканцах, которые используют американские коммуникационные сервисы.

По его словам, это критически важно для того, чтобы спецслужбы могли заметить потенциальную подготовку атак.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Полиция безопасности Швеции также отметила существенный рост угроз безопасности для страны за последние месяцы из-за событий на Ближнем Востоке.