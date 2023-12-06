Музей у Нідерландах хоче повернути рештки мозазавра, вивезені до Франції понад 200 років тому

Національний історичний музей Нідерландів у Маастрихті хоче, щоби уряд офіційно звернувся до Парижа з вимогою повернути в країну рештки мозазавра – доісторичної рептилії, знайдені у ХVIII сторіччі та вивезені до Франції під час війни.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Йдеться про череп мозазавра, знайдений поблизу Маастрихта у ХVIII сторіччі. Після облоги міста у 1794 році французькі війська забрали його до Франції як трофей. Зараз череп зберігається у Національному природничому музеї у Парижі.

NOS

Національний історичний музей у Маастрихті хоче, щоб уряд офіційно звернувся до французького уряду щодо повернення пам’ятки.

Зараз у музеї виставлена пластикова копія черепа. У 2009 році оригінал привозили до Маастрихта з Парижа на кілька місяців, але французькі колеги категорично відкидають можливість його передачу до Нідерландів для постійної експозиції.

За словами палеонтолога Джона Ягта з маастрихтського музею, цю знахідку для палеонтології можна порівняти з віднайденням могили Тутанхамона для археології. "Вона змусила науковців 18-го сторіччя задуматися, чи могли види рослин і тварин зникнути через природні обставини. Усі рештки мозазаврів, які знаходили пізніше, порівнювали з екземпляром у Парижі", – зазначає він.

Мозазавр – доісторична рептилія. Науковці вважають, що вони жили у морі, довжина тіла могла сягати 10 метрів. В районі Маастрихта у ХVIII сторіччі знайшли кілька таких екземплярів в крейдовому кар’єрі і саме за назвою річки Маас вид отримав свою назву. Вже після того рештки мозазаврів знаходили по всьому світу.

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