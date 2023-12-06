Музей в Нидерландах хочет вернуть останки мозазавра, вывезенные во Францию более 200 лет назад

Музей истории природы в Маастрихте (Нидерланды) хочет, чтобы правительство официально обратилось к Парижу с требованием вернуть в страну останки мозазавра – доисторического ящера, найденные в ХVIII веке и вывезенные во Францию во время войны.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Речь идет о черепе мозазавра, найденном вблизи Маастрихта в ХVIII веке. После осады города в 1794 году французские войска забрали его во Францию как трофей. Сейчас череп хранится в Национальном естественном музее в Париже.

NOS

Музей истории природы в Маастрихте хочет, чтобы правительство официально обратилось к французскому правительству о возвращении памятника.

Сейчас в музее выставлена пластиковая копия черепа. В 2009 году оригинал привозили в Маастрихт из Парижа на несколько месяцев, но французские коллеги категорически отвергают возможность его передачу в Нидерланды для постоянной экспозиции.

По словам палеонтолога Джона Ягта из маастрихтского музея, эту находку для палеонтологии можно сравнить с нахождением могилы Тутанхамона для археологии. "Она заставила ученых 18-го века задуматься, могли ли виды растений и животных исчезнуть из-за естественных обстоятельств. Все остатки мозазавров, которые находили позже, сравнивали с экземпляром в Париже", – отмечает он.

Мозазавр – доисторическая рептилия. Ученые считают, что они жили в море, длина тела могла достигать 10 метров. В районе Маастрихта в ХVIII веке нашли несколько таких экземпляров в меловом карьере и именно по названию реки Маас вид получил свое название. Уже после того останки мозазавров находили по всему миру.

Напомним, между Британией и Грецией продолжается многолетний спор относительно мраморов Парфенона, которые сейчас хранятся в Британском музее.

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