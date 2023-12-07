ЗМІ: Британія може залучити свої ВМС для доставки гуманітарної допомоги в Газу

Кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії можуть бути залучені до доставки гуманітарної допомоги безпосередньо в Газу, де тривають бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомило видання The Times з посиланням на плани, розробленими керівниками британських оборонних відомств, інформує "Європейська правда".

Згідно з планом, британські кораблі зможуть доставляти допомогу після перевірки на наявність зброї або вибухівки на Кіпрі.

У матеріалі йдеться, що міністр оборони Британії Грант Шаппс здійснить дводенний візит до Ізраїлю разом з начальником штабу оборони Тоні Радакіном.

Вони зустрінуться з ізраїльським керівництвом, щоб обговорити план надання допомоги.

Шаппс заявляв, що він хоче вивчити морські шляхи для доставки допомоги, зокрема, ковдр, наметів, води та медикаментів.

За даними джерел видання, для транспортування допомоги можуть використати два допоміжних судна Королівського флоту, які вже перебувають у східному Середземномор'ї.

"Вони (Ізраїль – ред.) мають бути повністю впевнені, що допомога не містить зброї і не потребує повторної перевірки", – зазначило джерело.

Раніше стало відомо, що британські літаки здійснять розвідувальні польоти над Східним Середземномор'ям, зокрема над Ізраїлем і сектором Газа, щоб допомогти із пошуками заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Наприкінці листопада есмінець Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Diamond був направлений до Перської затоки з метою підтримки стабільності на Близькому Сході.