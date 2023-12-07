СМИ: Британия может привлечь свои ВМС для доставки гуманитарной помощи в Газу

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании могут быть привлечены к доставке гуманитарной помощи непосредственно в Газу, где продолжаются боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на планы, разработанными руководителями британских оборонных ведомств, информирует "Европейская правда".

Согласно плану, британские корабли смогут доставлять помощь после проверки на наличие оружия или взрывчатки на Кипре.

В материале говорится, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс совершит двухдневный визит в Израиль вместе с начальником штаба обороны Тони Радакином.

Они встретятся с израильским руководством, чтобы обсудить план оказания помощи.

Шаппс заявлял, что он хочет изучить морские пути для доставки помощи, в частности, одеял, палаток, воды и медикаментов.

По данным источников издания, для транспортировки помощи могут использовать два вспомогательных судна Королевского флота, которые уже находятся в восточном Средиземноморье.

"Они (Израиль. – Ред.) должны быть полностью уверены, что помощь не содержит оружия и не требует повторной проверки", – отметил источник.

Ранее стало известно, что британские самолеты совершат разведывательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в частности над Израилем и сектором Газы, чтобы помочь с поисками заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

В конце ноября эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Diamond был направлен в Персидский залив с целью поддержания стабильности на Ближнем Востоке.