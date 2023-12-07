У Німеччині поки не можуть досягти згоди щодо вирішення бюджетної кризи

Уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцом все ще не може вирішити, як залатати "діру" у кошторисі країни в 17 млрд євро, хоча і сподівається досягти компромісу щодо схвалення бюджету на 2024 рік до кінця цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

З наближенням нового року трипартійна коаліція відчуває дедалі більший тиск щодо вирішення бюджетної кризи в ФРН, яка виникла після історичного рішення суду, що скасував плани уряду щодо боргових видатків.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт висловив обережний оптимізм після безрезультатного засідання Кабінету міністрів у середу.

За його словами, міністри, ймовірно, обговорять бюджет до Різдва, хоча залишив відкритим питання про те, коли бюджет може бути представлений на розгляд верхньої і нижньої палат парламенту.

Як йдеться в публікації, стає все більш ймовірним, що уряд Німеччини увійде в новий рік без належним чином ухваленого бюджету.

Коаліційні партнери мають різне бачення щодо вирішення кризи. Вільні демократи міністра фінансів Крістіана Лінднера, які відстоюють вільний ринок, виключили підвищення податків або запозичення, тоді як соціал-демократи Шольца та "Зелені" віцеканцлера Роберта Габека виступають проти скорочення соціальних витрат та наполягають на фінансуванні кліматичних проєктів.

Уряд вже скасував субсидії, які обмежували витрати домогосподарств на енергоносії. Зараз обговорюється економія в різних сферах, а також можливість призупинення дії правил так званого "боргового гальма" на 2024 рік.

Останніми днями міністри намагалися запевнити партнерів за кордоном, що урядова бюджетна криза не вплине на зобов'язання Німеччини щодо таких пріоритетів, як клімат та військова допомога Україні.

Минулого тижня уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.