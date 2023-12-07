В Германии пока не могут достичь согласия по решению бюджетного кризиса

Правительство Германии во главе с Олафом Шольцем все еще не может решить, как залатать дыру в бюджете страны в 17 млрд евро, хотя и надеется достичь компромисса по принятию бюджета на 2024 год до конца этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

С приближением нового года трехпартийная коалиция испытывает все больше давления по поводу разрешения бюджетного кризиса, который возник после исторического решения суда, отменившего планы правительства по долговым расходам.

Представитель правительства Штеффен Гебештрайт выразил осторожный оптимизм после безрезультатного заседания Кабинета министров в среду.

По его словам, министры, вероятно, обсудят бюджет до Рождества, хотя оставил открытым вопрос о том, когда бюджет может быть представлен на рассмотрение верхней и нижней палат парламента.

Как сказано в публикации, становится все более вероятным, что правительство Германии войдет в новый год без должным образом принятого бюджета.

У коалиционных партнеров – разное видение путей решения кризиса. Свободные демократы министра финансов Кристиана Линднера, которые отстаивают свободный рынок, исключили повышение налогов или заимствования, тогда как социал-демократы Шольца и "Зеленые" вице-канцлера Роберта Хабека выступают против сокращения социальных расходов и настаивают на финансировании климатических проектов.

Правительство уже отменило субсидии, которые ограничивали расходы домохозяйств на энергоносители. Сейчас обсуждается экономия в различных сферах, а также возможность приостановления действия правил так называемого "долгового тормоза" на 2024 год.

В последние дни министры пытались заверить партнеров за рубежом, что правительственный бюджетный кризис не повлияет на обязательства Германии по таким приоритетам, как климат и военная помощь Украине.

На прошлой неделе правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась дыра в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного дырой в финансах.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.