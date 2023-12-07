Дослідження: Допомога Україні впала до найнижчого рівня з січня 2022 року

У серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув історичного мінімуму – він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження, проведеного Кільським інститутом світової економіки.

За його даними, у період з серпня по жовтень 2023 року загальна вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 млрд євро, що є найнижчим показником з січня 2022 року.

Найважливішою групою активних донорів є Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Велика Британія.

США залишаються найбільшим донором військової допомоги із загальним обсягом 44 млрд євро. Однак Німеччина швидко наздоганяє їх з військовими зобов'язаннями на загальну суму понад 17 мільярдів євро.

Країни ЄС продовжують наздоганяти США за обсягом обіцяної військової допомоги і вже випереджають їх за цим показником.

Із загальних 25 мільярдів євро, обіцяних на важке озброєння (січень 2022 – жовтень 2023 року), 43 відсотки припадає на США і 47 відсотків – на всі країни і інституції ЄС разом узяті.

Нагадаємо, напередодні законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті США.

Для винесення законопроєкту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. "За" проголосувало лише 49 сенаторів.

Перед цим міністр оборони Борис Пісторіус Німеччини вкотре відкинув звинувачення щодо недостатньої допомоги Україні, яка воює проти РФ.