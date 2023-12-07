Исследование: Помощь Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года

В августе-октябре 2023 года объем новой обещанной помощи для Украины со стороны стран Запада достиг исторического минимума – он сократился почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики.

По его данным, в период с августа по октябрь 2023 года общая стоимость новых пакетов помощи составила 2,11 млрд евро, что является самым низким показателем с января 2022 года.

Важнейшей группой активных доноров являются Германия, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также Канада и Великобритания.

США остаются крупнейшим донором военной помощи с общим объемом 44 млрд евро. Однако Германия быстро догоняет их с военными обязательствами на общую сумму более 17 миллиардов евро.

Страны ЕС продолжают догонять США по объему обещанной военной помощи и уже опережают их по этому показателю.

Из общих 25 миллиардов евро, обещанных на тяжелое вооружение (январь 2022 – октябрь 2023 года), 43% приходится на США и 47% – на все страны и институты ЕС вместе взятые.

Напомним, накануне законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 голосов из 100. За проголосовало лишь 49 сенаторов.

Перед этим министр обороны Борис Писториус Германии в очередной раз отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.