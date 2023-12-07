Прем'єрка Литви відреагувала на дані про литовське громадянство дітей Абрамовича

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прокоментувала дані журналістського розслідування, яке виявило литовське громадянство у двох дітей російського олігарха Романа Абрамовича.

Її заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шимоніте, якщо громадянство набувають із метою обійти міжнародні санкції, то можна ухвалити рішення про його позбавлення через зміну законів країни.

"Нашу країну справді не прикрашає, коли люди, близькі до режиму, мають якісь легальні документи про перебування і можуть використовувати ці документи для обходу міжнародних санкцій, я справді вважаю, що це питання треба вирішувати, і якщо потрібні поправки до закону, то їх і буде ініційовано", – підкреслила вона.

Глава литовського уряду додала, що у разі відмови від позбавлення громадянства за ознакою походження, можна обговорити й інші можливі шляхи та необхідні зміни в законодавчих актах.

Шимоніте сказала, що до вторгнення Росії в Україну багато людей, близьких до Кремля, отримали документи, які дають їм змогу жити в країнах Євросоюзу і відкрито висловлювати підтримку російському керівництву, що є проблемою.

Напередодні стало відомо, що двоє дітей Абрамовича мають литовське громадянство та отримали його ще до повномасштабної війни РФ проти України.

Після цього литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.