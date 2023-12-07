Премьер Литвы отреагировала на данные о литовском гражданстве детей Абрамовича

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала данные журналистского расследования, которое выявило литовское гражданство у двух детей российского олигарха Романа Абрамовича.

Ее заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам Шимоните, если гражданство приобретают с целью обойти международные санкции, то можно принять решение о его лишении через изменение законов страны.

"Нашу страну действительно не украшает, когда люди, близкие к режиму, имеют какие-то легальные документы о пребывании и могут использовать эти документы для обхода международных санкций, я действительно считаю, что этот вопрос надо решать, и если нужны поправки в закон, то они и будут инициированы", – подчеркнула она.

Глава литовского правительства добавила, что в случае отказа от лишения гражданства по признаку происхождения, можно обсудить и другие возможные пути и необходимые изменения в законодательных актах.

Шимоните сказала, что до вторжения России в Украину многие люди, близкие к Кремлю, получили документы, которые позволяют им жить в странах Евросоюза и открыто выражать поддержку российскому руководству, что является проблемой.

Накануне стало известно, что двое детей Абрамовича имеют литовское гражданство и получили его еще до полномасштабной войны РФ против Украины.

После этого литовское МВД заявило, что готовит предложения по изменениям в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности.