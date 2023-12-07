Reuters: Молдова готова организовать климатический саммит ООН на фоне российской блокады стран ЕС

На нынешнем климатическом саммите ООН COP28 сложилась беспрецедентная ситуация с тем, кто будет принимать мероприятие в следующем году.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

В дни открытия конференции в этом году не было ни одного упоминания о COP29, в отличие от предыдущих лет, когда спикеры обычно называли следующую страну, которая будет председательствовать в COP, чтобы показать, что мировая стратегия борьбы с изменением климата расписана на долгие годы вперед.

На этом этапе следующая страна-хозяйка уже обычно планирует саммит и закладывает дипломатическую основу для своего председательства.

Согласно правилам ООН, в следующем году настала очередь страны Восточной Европы принимать COP, и решение о хозяйке должны единогласно принять все страны региона. Однако война в Украине сделала это почти невозможным.

Россия, которая находится под санкциями Европейского Союза за вторжение в Украину, выступает против проведения COP29 в стране-члене ЕС и блокирует заявку Болгарии.

Две другие потенциальные страны-хозяйки, давние противники – Армения и Азербайджан – исключены, поскольку они отказываются поддерживать друг друга.

В четверг агентство Reuters сообщило, что Молдова выдвинула свою кандидатуру на председательство в COP в следующем году и Сербия также рассматривает такую возможность.

Молдова вызвалась председательствовать на переговорах, согласно письму страны к другим восточноевропейским государствам, которое попало в распоряжение агентства. Однако Молдова не готова принимать у себя это масштабное мероприятие, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

"С большим уважением относясь к важности Конференции сторон (COP) 29, Министерство окружающей среды Республики Молдова... намерено официально подать кандидатуру на председательство в этом очень важном мероприятии", – говорится в письме.

Источники сообщили агентству, что Сербия рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры как на организацию мероприятия, так и на проведение COP29, но еще не подала официальной заявки.

Согласно правилам ООН, председательство в COP ротируется между пятью глобальными регионами, и страны этого региона должны единогласно решить, кто возьмет на себя эту функцию.

По словам дипломатических источников, если Сербия подаст заявку, то, как ожидается, она получит поддержку России и ее союзницы Беларуси.

Председательствующее в COP государство играет ключевую роль в руководстве переговорами между почти 200 странами, присутствующими на ежегодных переговорах ООН по вопросам климата, и обычно одна страна берет на себя и председательство, и проведение саммита.

Если страны не смогут утвердить председательство COP29, ОАЭ, возможно, придется выполнять эту роль еще один год подряд.

Или же саммит может пройти в Германии, где расположена штаб-квартира Секретариата ООН по вопросам климата.

Представитель немецкого Министерства иностранных дел заявил, что между странами Восточной Европы ведутся дискуссии по поиску решения.

Напомним, что Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством. Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

Поскольку в ОБСЕ все решения должны приниматься консенсусом, из-за обструкции Москвы остальные государства пошли на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась.

Больше об этом – в свежем видео "ЕвроПравды".