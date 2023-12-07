В Венеции задержали климатических активистов, обрызгавших грязью собор

Полиция итальянской Венеции в четверг вмешалась в акцию климатических активистов из движения "Последнее поколение", которые в знак протеста против использования ископаемого топлива обрызгали грязью собор на площади Святого Марка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Активисты вышли к главному входу венецианского собора, который находится на частичной реконструкции, с плакатом с надписью "Фонд ремонта" и из пульверизатора разбрызгали смешанную с грязью воду на стены и базилику.

Фото: ANSA

"Венеция скоро окажется под водой, такого больше не будет. Ее затянет грязью, и мы погибнем", – так объяснил суть акции один из шести активистов. Они повторили требование к правительству Италии создать фонд возмещения последствий климатических бедствий на сумму 20 миллиардов евро.

Позже шестерых активистов забрала полиция.

Фото: ANSA

Акцию осудили мэр Венеции Лука Дзайя и министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который назвал "мерзким" нанесение ущерба "одному из самых известных символов национального культурного наследия".

Санджулиано напомнил, что итальянский Сенат одобрил правительственный законопроект о наказании экоактивистов за порчу культурных памятников, и призвал нижнюю палату парламента принять его.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов.

Они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.

Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.