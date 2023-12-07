Польша одобрила строительство 24 малых ядерных реакторов

Власти Польши дали зеленый свет на строительство 24 новых малых модульных реакторов (ММР) – компактных аналогов атомных электростанций – на шести площадках в рамках стратегии по уменьшению использования ископаемого топлива.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVP.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE), совместное предприятие между крупнейшим польским нефтеперерабатывающим заводом Orlen и химической компанией Synthos, планирует развернуть первые в стране малые реакторы до 2030 года.

"Польское правительство приняло принципиальное решение и утвердило шесть мест для размещения 24 современных блоков GE Hitachi BWRX-300 в Польше", – заявил генеральный директор OSGE Рафал Каспров в рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата в Дубае.

Министерство климата и окружающей среды Польши сообщило, что реакторы будут построены во Влоцлавеке, Стальовой Воле (центральная Польша), Ставах Моновских, Новой Гуте, Домброве Гурничей (южная Польша) и Остроленце (северная Польша).

Польское правительство стремится ускорить отказ от угля и планирует развивать инфраструктуру возобновляемой и ядерной энергетики для решения проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения стабильного энергоснабжения.

В сентябре польский премьер-министр Матеуш Моравецкий принял участие в подписании соглашения с американской компанией Westinghouse о строительстве в Польше первой атомной электростанции. Согласно плану, АЭС будет стоить Польше 23 миллиарда долларов и будет окончательно введена в эксплуатацию в 2033 году.

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