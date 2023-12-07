Німеччина від початку року отримала на 60% більше заявок на отримання притулку

Німеччина за січень-листопад 2023 року отримала на 60% більше первинних заявок на отримання притулку, ніж торік.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Статистика Федерального офісу з питань міграції та біженців (Bamf) свідчить, що з січня по листопад первинні заявки на отримання притулку у Німеччині подали понад 300 тисяч осіб. Це приблизно на 60% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Понад 21 тисяча заявок стосуються немовлят, які народилися вже на території Німеччини.

Більшість заявок, як і зазвичай, подані громадянами Сирії – таких близько 95 тисяч. На другому місці опинилися громадяни Туреччини (понад 55 тисяч), на третьому – Афганістану (48 тисяч). Наступними у списку зі значним відривом йдуть Ірак та Іран (10 і 9 тисяч відповідно).

Зазначимо, що хоча порівняно з 2022 роком зростання значне, цифри набагато нижчі, ніж у розпал війни в Сирії та міграційної кризи: у 2015 році заявки подали понад 476 тисяч людей, у 2016 році – понад 745 тисяч.

Нагадаємо, з середини жовтня Німеччина запровадила контроль на кордоні з трьома сусідніми країнами як тимчасовий захід для запобігання нелегальній міграції, а Фінляндія на два тижні повністю закрила кордон з Росією через спробу "шантажу мігрантами".



