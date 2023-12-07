Германия с начала года получила на 60% больше заявок на получение убежища

Германия за январь-ноябрь 2023 года получила на 60% больше первичных заявок на получение убежища, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Статистика Федерального офиса по вопросам миграции и беженцев (Bamf) свидетельствует, что с января по ноябрь первичные заявки на получение убежища в Германии подали более 300 тысяч человек. Это примерно на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Более 21 тысячи заявок касаются младенцев, которые родились уже на территории Германии.

Большинство заявок, как и обычно, поданы гражданами Сирии – таких около 95 тысяч. На втором месте оказались граждане Турции (более 55 тысяч), на третьем – Афганистана (48 тысяч). Следующими в списке со значительным отрывом идут Ирак и Иран (10 и 9 тысяч соответственно).

Отметим, что хотя по сравнению с 2022 годом рост значительный, цифры гораздо ниже, чем в разгар войны в Сирии и миграционного кризиса: в 2015 году заявки подали более 476 тысяч человек, в 2016 году – более 745 тысяч.

Напомним, с середины октября Германия ввела контроль на границе с тремя соседними странами в качестве временной меры для предотвращения нелегальной миграции, а Финляндия на две недели полностью закрыла границу с Россией из-за попытки "шантажа мигрантами".