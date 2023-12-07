Лідери ЄС на саміті з Китаєм порушили три питання щодо війни РФ проти України

Лідери Євросоюзу під час зустрічей у Пекіні порушили три питання, пов’язані з дипломатичними зусиллями для припинення агресії РФ проти України та санкційним тиском на Росію.

Про це повідомляє Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель розповіли, що на переговорах з керівництвом Китаю наголошували, що для ЄС важлива участь Китаю у зустрічах щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру" (представник Китаю був лише на другій), відмова Китаю від експорту в Росію товарів військового призначення та запобігання обходу західних санкцій.

"Від самого початку війни ми чітко заявили, що те, як Китай позиціонуватиме себе щодо до російської агресії в Україні, визначатиме і наші відносини… Для нас вкрай важливо ясно позначити, що ми розглядаємо російську агресію проти України як екзистенційну загрозу і приділяємо дуже пильну увагу тому, як позиціонує себе Китай", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що на КНР лежить особлива відповідальність, оскільки це постійний член Радбезу ООН.

"Нам хотілося б, щоб Китай чітко дав зрозуміти, що підтримує Статут ООН і засуджує цю війну, розв'язану Росією проти України", – зазначив він.

За словами Урсули фон дер Ляєн, діалог з Китаєм щодо недопущення обходу Росією західних санкцій ведеться постійно і вже приніс певні результати. "Після пред'явлення доказів вони діють", – зазначила вона.

Лідери Євросоюзу також закликали Пекін "використати весь свій вплив на Росію", щоб спонукати Путіна припинити війну.

Пресконференції ЄС і Китаю після саміту проводилися окремо. Як пояснили в Брюсселі, так було і на попередніх подібних заходах.

Як повідомляє агентство AFP, на брифінгу китайської сторони генеральний директор європейського департаменту МЗС КНР Ван Лутун припустив, що Пекіну не вдасться переконати Москву, тому що Росія – "дуже незалежна суверенна держава", і Путін ухвалює рішення "виходячи з власних національних інтересів".

Як відомо, очільник Кремля особисто приїздив до Пекіна у жовтні. Під час цього візиту Путін також зустрівся з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, що викликало критику на адресу угорського прем’єра.

В середині листопада відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна і президента США Джо Байдена у Сан-Франциско, на ній теж порушували питання щодо України. Це було їхньою першою особистою зустріччю за рік і першим візитом Сі до Штатів за чотири роки.