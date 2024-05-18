Пошта Франції випустила марку з багетом з ароматом пекарні
Новини — Субота, 18 травня 2024, 12:25 —
Пошта Франції випустила поштову марку, яку можна потерти та понюхати – вона зображає багет, національну гордість країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.
На марці вартістю 1,96 євро зображено багет, прикрашений червоно-біло-блакитною стрічкою, у кольорах прапора країни. Тираж марки становить 594 тисячі.
За словами паризького магазину Le Carre d'encre, який її продає, марка має "аромат пекарні".
Фарба, використана на марках, містить мікрокапсули, які забезпечують аромат.
"Складність для нас полягає в тому, щоб нанести цю фарбу, не розбиваючи капсули, щоб потім запах міг вивільнитися, коли клієнт потре марку", – розповів France Bleu Дам'єн Лаво, друкар у Philaposte.
Марку випустили у продаж у п'ятницю, після презентації у четвер, у день святого Оноре – покровителя пекарів та кондитерів.
Французький багет, який президент Емманюель Макрон колись описав як "250 грамів магії та досконалості", отримав статус спадщини ЮНЕСКО у 2022 році.
А нещодавно команда французьких пекарів потіснила Італію новим світовим рекордом, створивши 140-метровий багет.