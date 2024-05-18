Пошта Франції випустила марку з багетом з ароматом пекарні

Пошта Франції випустила поштову марку, яку можна потерти та понюхати – вона зображає багет, національну гордість країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

На марці вартістю 1,96 євро зображено багет, прикрашений червоно-біло-блакитною стрічкою, у кольорах прапора країни. Тираж марки становить 594 тисячі.

За словами паризького магазину Le Carre d'encre, який її продає, марка має "аромат пекарні".

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Фарба, використана на марках, містить мікрокапсули, які забезпечують аромат.

"Складність для нас полягає в тому, щоб нанести цю фарбу, не розбиваючи капсули, щоб потім запах міг вивільнитися, коли клієнт потре марку", – розповів France Bleu Дам'єн Лаво, друкар у Philaposte.

Марку випустили у продаж у п'ятницю, після презентації у четвер, у день святого Оноре – покровителя пекарів та кондитерів.

Французький багет, який президент Емманюель Макрон колись описав як "250 грамів магії та досконалості", отримав статус спадщини ЮНЕСКО у 2022 році.

А нещодавно команда французьких пекарів потіснила Італію новим світовим рекордом, створивши 140-метровий багет.