Лидеры ЕС на саммите с Китаем подняли три вопроса относительно войны РФ против Украины

Лидеры Евросоюза во время встреч в Пекине подняли три вопроса, связанные с дипломатическими усилиями для прекращения агрессии РФ против Украины и санкционным давлением на Россию.

Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель рассказали, что отмечали на переговорах, что для ЕС важно участие Китая во встречах по реализации предложенной Украиной "формулы мира" (представитель Китая был только на второй), отказ Китая от экспорта в Россию товаров военного назначения и предотвращения обхода западных санкций.

"С самого начала войны мы четко заявили, что то, как Китай будет позиционировать себя по отношению к российской агрессии в Украине, будет определять и наши отношения... Для нас крайне важно ясно обозначить, что мы рассматриваем российскую агрессию против Украины как экзистенциальную угрозу и уделяем очень пристальное внимание тому, как позиционирует себя Китай", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Шарль Мишель подчеркнул, что на КНР лежит особая ответственность, поскольку это постоянный член Совбеза ООН.

"Нам хотелось бы, чтобы Китай четко дал понять, что поддерживает Устав ООН и осуждает эту войну, развязанную Россией против Украины", – отметил он.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, диалог с Китаем по недопущению обхода Россией западных санкций ведется постоянно и уже принес определенные результаты. "После предъявления доказательств они действуют", – отметила она.

Лидеры Евросоюза также призвали Пекин "использовать все свое влияние на Россию", чтобы побудить Путина прекратить войну.

Пресс-конференции ЕС и Китая после саммита проводились отдельно. Как пояснили в Брюсселе, так было и на предыдущих подобных мероприятиях.

Как сообщает агентство AFP, на брифинге китайской стороны генеральный директор европейского департамента МИД КНР Ван Лутун предположил, что Пекину не удастся убедить Москву, потому что Россия – "очень независимое суверенное государство", и Путин принимает решения "исходя из собственных национальных интересов".

Как известно, глава Кремля лично приезжал в Пекин в октябре. Во время этого визита Путин также встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном, что вызвало критику в адрес венгерского премьера.

В середине ноября состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско, на ней тоже поднимали вопрос об Украине. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.