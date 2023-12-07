Шольц першим із канцлерів ФРН запалив менору з нагоди Хануки в Берліні

Олаф Шольц у четвер став першим німецьким канцлером, який запалив центральну ханукальну менору в Берліні, ознаменовуючи початок юдейського свята Ханука на знак солідарності з євреями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час символічної церемонії біля Бранденбурзьких воріт канцлер Німеччини, вдягнений у кіпу, за допомогою крана піднявся до менори, щоб запалити її першу свічку факелом у супроводі рабина Єгуди Тейхталя.

Фото: АР

"Я сподіваюся, що світло цього канделябра буде сяяти на цій площі ще довго після восьми днів святкування Хануки. Вона символізує надію й оптимізм – ми особливо потребуємо і того, й іншого в ці дні після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль", – сказав Шольц.

У своїй промові він також закликав до негайного звільнення ізраїльських заручників, яких утримує терористичне угруповання ХАМАС.

Фото: АР

Ханука, також відома як юдейське свято світла, є святкуванням переосвячення Храму Єрусалима у ІІ столітті до нашої ери після того, як невелика група єврейських воїнів звільнила його від окупаційних іноземних сил.

Німеччина активно підтримує Ізраїль після нападу терористичного руху ХАМАС 7 жовтня. Берлін наголошує, що несе історичну відповідальність за захист єврейського населення за вчинення Голокосту в роки Другої світової війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні захистив право Ізраїлю на ліквідацію ХАМАС у Газі на тлі посилення та розширення бойових дій в секторі.