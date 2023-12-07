Шольц первым из канцлеров ФРГ зажег менору по случаю Хануки в Берлине

Олаф Шольц в четверг стал первым немецким канцлером, который зажег центральную ханукальную менору в Берлине, ознаменовывая начало иудейского праздника Ханука в знак солидарности с евреями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время символической церемонии у Бранденбургских ворот канцлер Германии, одетый в кипу, с помощью крана поднялся к меноре, чтобы зажечь ее первую свечу факелом в сопровождении раввина Иегуды Тейхталя.

ФОТО: АР

"Я надеюсь, что свет этого канделябра будет сиять на этой площади еще долго после восьми дней празднования Хануки. Она символизирует надежду и оптимизм – мы особенно нуждаемся и в том, и в другом в эти дни после террористического нападения ХАМАС на Израиль", – сказал Шольц.

В своей речи он также призвал к немедленному освобождению израильских заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС.

ФОТО: АР

Ханука, также известная как иудейский праздник света, является празднованием переосвящения Храма Иерусалима во II веке до нашей эры после того, как небольшая группа еврейских воинов освободила его от оккупационных иностранных сил.

Германия активно поддерживает Израиль после нападения террористического движения ХАМАС 7 октября. Берлин подчеркивает, что несет историческую ответственность за защиту еврейского населения за совершение Холокоста в годы Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне защитил право Израиля на ликвидацию ХАМАС в Газе на фоне усиления и расширения боевых действий в секторе.