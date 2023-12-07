Естонія розірве з Росією договір про юридичну допомогу

Естонський уряд у четвер ухвалив рішення про розірвання договору з Росією про юридичну допомогу й доручив Міністерству закордонних справ підготувати та скерувати до парламенту відповідний законопроєкт.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

За словами голови естонського МЗС Маргуса Тсахкни, необхідно й далі ізолювати Росію на міжнародній арені та підтримувати двосторонні відносини з РФ лише на абсолютно необхідному мінімальному рівні, поки триває її повномасштабна агресія проти України.

"Наша мета – припинити договір якомога швидше, оскільки ясна позиція Естонії полягає в тому, що ми не співпрацюємо з агресором", – сказав він.

Естонсько-російський договір мав бути автоматично продовжений у 2025 році. Після закінчення терміну його дії правове співробітництво Естонії з Росією буде здійснюватися так само, як з будь-якими іншими третіми країнами.

Головним наслідком розірвання договору стане те, що документи обох країн вимагатимуть додаткового підтвердження апостилем.

Раніше Тсахкна застеріг жителів Естонії від підписання пропонованого договору про лояльність у разі поїздок до Росії, оскільки це може мати серйозні наслідки в Естонії.