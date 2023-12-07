Эстония разорвет с Россией договор о юридической помощи

Эстонское правительство в четверг приняло решение о расторжении договора с Россией о юридической помощи и поручило Министерству иностранных дел подготовить и направить в парламент соответствующий законопроект.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

По словам главы эстонского МИД Маргуса Тсахкни, необходимо и дальше изолировать Россию на международной арене и поддерживать двусторонние отношения с РФ только на абсолютно необходимом минимальном уровне, пока продолжается ее полномасштабная агрессия против Украины.

"Наша цель – прекратить договор как можно скорее, поскольку ясная позиция Эстонии заключается в том, что мы не сотрудничаем с агрессором", – сказал он.

Эстонско-российский договор должен был быть автоматически продлен в 2025 году. После окончания срока его действия правовое сотрудничество Эстонии с Россией будет осуществляться так же, как с любыми другими третьими странами.

Главным следствием расторжения договора станет то, что документы обеих стран будут требовать дополнительного подтверждения апостилем.

Ранее Тсахкна предостерег жителей Эстонии от подписания предлагаемого договора о лояльности при поездках в Россию, поскольку это может иметь серьезные последствия в Эстонии.