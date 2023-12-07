В парламенте Болгарии предварительно поддержали передачу Украине ПЗРК и зенитных ракет

Комитет по вопросам обороны парламента Болгарии на заседании в четверг поддержал предоставление Украине непригодных, устаревших или избыточных переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и зенитных ракет различных типов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БТА.

Решение поддержали 11 членов парламентского комитета, один воздержался, четверо от пророссийских партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии проголосовали против.

Предложение является частью проекта решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, которую в четверг представили партии правительственной коалиции Болгарии – ГЕРБ-СДС, "Продолжаем изменения-Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы".

В нем говорится об определении Болгарией избыточного количества вооружения и техники, необходимой для укомплектования формирований военного времени, и подготовке предложения о предоставлении этого вооружения и техники Украине.

Также должны состояться переговоры с правительствами стран-членов НАТО по развертыванию зенитных и противокорабельных ракетных комплексов Альянса для усиления обороноспособности Болгарии.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность присоединения Болгарии к коалиции стран по подготовке украинских летчиков на истребителях F-16 и разрешения осуществлять военную подготовку до 160 украинских военных в год на ротационной основе.

В Болгарии ранее предлагали передать Украине ракеты к комплексам С-300, которые страна неспособна самостоятельно отремонтировать, но которые, по словам Софии, Киев сможет починить и использовать для защиты.

Власти также ищут, как разблокировать соглашение о передаче 100 бронетранспортеров со складов болгарского Министерства внутренних дел, которое ветировал президент Румен Радев.