У Молдові допустили, що можуть почати переговори про вступ із ЄС у 2024 році

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан допустив, що Європейський Союз може перенести ухвалення рішення про початок переговорів про вступ із Молдовою з грудня на березень 2024 року.

Про це він сказав в етері телеканалу Jurnal TV у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Молдовського прем’єра попросили прокоментувати інформацію у ЗМІ про те, що Євросоюз може перенести ухвалення рішення про початок переговорного процесу з Кишиневом на березень.

"Якщо це не відбудеться в грудні, то відбудеться в березні, якщо не в березні, то відбудеться в будь-якому разі. Але ми повинні продовжувати впроваджувати необхідні реформи для наших громадян, ми повинні продовжувати будувати Європу вдома", – відповів він.

Речана також запитали, чи може Молдова отримати зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС, а Україна ні. "Наша позиція така. Ми повинні бути разом з Україною в процесі відкриття переговорів", – прокоментував молдовський прем'єр.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.

Але на заваді цьому стала Угорщина, яка системно блокує ухвалення на саміті Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.