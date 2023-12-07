В Молдове допустили, что могут начать переговоры о вступлении с ЕС в 2024 году

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан допустил, что Европейский Союз может перенести принятие решения о начале переговоров о вступлении с Молдовой с декабря на март 2024 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала Jurnal TV в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Молдавского премьера попросили прокомментировать информацию в СМИ о том, что Евросоюз может перенести принятие решения о начале переговорного процесса с Кишиневом на март.

"Если это не произойдет в декабре, то произойдет в марте, если не в марте, то произойдет в любом случае. Но мы должны продолжать внедрять необходимые реформы для наших граждан, мы должны продолжать строить Европу дома", – ответил он.

Речана также спросили, может ли Молдова получить зеленый свет для начала переговоров о вступлении в ЕС, а Украина нет. "Наша позиция такова. Мы должны быть вместе с Украиной в процессе открытия переговоров", – прокомментировал молдавский премьер.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.

Но этому помешала Венгрия, которая системно блокирует принятие на саммите Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.