Прем'єр Фінляндії розповів, коли буде рішення щодо відкриття кордону з Росією

Уряд Фінляндії уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні з Росією й ухвалить рішення про відкриття прикордонних постів не пізніше наступної середи.

Про це прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив журналістам у парламенті в четвер, 7 грудня, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Ми продовжуємо щодня стежити за розвитком ситуації, і мета полягає в тому, щоб повернутися до нормального життя", – заявив Орпо.

Однак він не став давати прогноз щодо того, яким буде зміст рішення.

"Ми раді, що зараз все добре, але рішення буде ухвалено у свій час", – наголосив Орпо.

Минулого тижня Фінляндія повністю закрила кордон з Росією. Рішення діятиме до середи, 13 грудня. За необхідності кордон можуть відкрити ще до цього, або ж може бути ухвалене рішення про продовження закриття пунктів пропуску.

У той же час Прикордонна служба Фінляндії готується до того, що пункти пропуску на східному кордоні з РФ будуть відкриті 14 грудня.

З 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.



