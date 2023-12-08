Премьер Финляндии рассказал, когда будет решение об открытии границы с Россией

Правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение об открытии пограничных постов не позднее следующей среды.

Об этом премьер-министр Петтери Орпо заявил журналистам в парламенте в четверг, 7 декабря, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни", – заявил Орпо.

Однако он не стал давать прогноз относительно того, каким будет содержание решения.

"Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время", – подчеркнул Орпо.

На прошлой неделе Финляндия полностью закрыла границу с Россией. Решение будет действовать до среды, 13 декабря. При необходимости границу могут открыть еще до этого, или же может быть принято решение о продлении закрытия пунктов пропуска.

В то же время Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что пункты пропуска на восточной границе с РФ будут открыты 14 декабря.

С 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.