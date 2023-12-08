Словенія продовжила контроль на кордонах з Хорватією та Угорщиною

Словенія ще на 12 днів продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Хорватією та Угорщиною, який запровадили для запобігання тероризму і транскордонній злочинності.

Про це повідомляє Vijesti HRT, пише "Європейська правда".

Після поновлення терміну контроль на кордонах Словенії з Хорватією та Угорщиною буде діяти до 21 грудня.

Любляна запровадила цей захід з 21 жовтня після того, як Італія зі свого боку почала контроль на кордоні зі Словенії, побоюючись більших ризиків для громадської безпеки через події на Близькому Сході.

Міністр внутрішніх справ нещодавно заявив, що уряд розглядає продовження контролю на кордоні одразу на 6 місяців, з огляду на підвищену загрозу терактів у всьому ЄС.

Як відомо, у жовтні-листопаді прикордонний контроль запровадили низка країн Шенгенської зони, у тому числі для протидії нелегальній міграції.

Німеччина нещодавно продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією до середини грудня.