Словения продлила контроль на границах с Хорватией и Венгрией

Словения еще на 12 дней продлила временный контроль на границах с Хорватией и Венгрией, который ввели для предотвращения терроризма и трансграничной преступности.

Об этом сообщает Vijesti HRT, пишет "Европейская правда".

В связи с решением контроль на границах Словении с Хорватией и Венгрией будет действовать до 21 декабря.

Любляна ввела эту меру с 21 октября после того, как Италия со своей стороны начала контроль на границе со Словенией, опасаясь больших рисков для общественной безопасности из-за событий на Ближнем Востоке.

Министр внутренних дел недавно заявил, что правительство рассматривает продление контроля на границе сразу на шесть месяцев, учитывая повышенную угрозу терактов во всем ЕС.

Как известно, в октябре-ноябре пограничный контроль ввели ряд стран Шенгенской зоны, в том числе для противодействия нелегальной миграции.

Германия недавно продлила временный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины декабря.