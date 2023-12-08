Орбан розповів, що мав "чудову" зустріч з Макроном

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мав "чудову" зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував вранці 8 грудня.

"Мав вчора чудову зустріч з президентом Емманюелем Макроном у Парижі. Позиція Угорщини перед грудневим самітом лідерів ЄС дуже ясна", – написав Орбан.

З Twitter Віктора Орбана

Він не повідомив ніяких деталей перемовин з президентом Франції.

Єлисейський палац на цей час також не розповідав про результати зустрічі, що відбулася у четвер о 20:30.

Перед зустріччю, за інформацією ЗМІ, Макрон був оптимістично налаштований щодо можливості переконати Орбана, який збирається блокувати усі важливі рішення ЄС щодо України на саміті 14-15 грудня.

У четвер Орбан розповів, що мав телефонну розмову з Санчесом і у ній переконував не виносити на обговорення на саміті питання щодо відкриття переговорів з Україною.