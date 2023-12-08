Орбан рассказал, что провел "замечательную" встречу с Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что имел "замечательную" встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал утром 8 декабря.

"Вчера у нас была замечательная встреча с президентом Эмманюэлем Макроном в Париже. Позиция Венгрии перед декабрьским саммитом лидеров ЕС очень ясна", – написал Орбан.

Twitter Виктора Орбана

Он не сообщил никаких деталей переговоров с президентом Франции.

Елисейский дворец в настоящее время также не рассказывал о результатах встречи, состоявшейся в четверг в 20:30.

Перед встречей, по информации СМИ, Макрон был оптимистически настроен относительно возможности убедить Орбана, который собирается блокировать все важные решения ЕС по Украине на саммите 14-15 декабря.

В четверг Орбан рассказал, что провел телефонный разговор с Санчесом и в нем убеждал не выносить на обсуждение на саммите вопрос об открытии переговоров с Украиной.