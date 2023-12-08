Президент Португалии отправил в отставку все правительство на фоне коррупционного скандала

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил об отставке правительства страны в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошты из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Португалии.

Решение об отставке правительства страны вступило в силу в пятницу, 8 декабря.

До формирования нового состава кабмина действующее правительство продолжит работу, но его полномочия будут ограничены лишь выполнением "действий, крайне необходимых для обеспечения государственных дел".

Напомним, в ноябре президент Португалии объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала, который касается выдачи разрешений на разработку залежей лития.

В рамках расследования в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьера Кошты и двух министерствах, были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

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