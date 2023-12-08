Поліція Нідерландів затримала біженця, підозрюваного у злочинах під час війни в Сирії

У Нідерландах поліція затримала сирійського біженця, якого підозрюють у сексуальному насильстві та інших злочинах під час громадянської війни в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Арешт 55-річного чоловіка став першим випадком, коли Нідерланди висунули підозрюваному звинувачення в сексуальному насильстві як злочині проти людяності.

Після розслідування прокуратура заявила, що чоловік, ім'я якого не розголошується, очолював відділ допитів Сил національної оборони (NDF) в західному сирійському місті Саламія в 2013-14 роках. Це воєнізоване угруповання, яке воює на боці сирійського уряду в громадянській війні.

"Його звинувачують у співучасті в тортурах з використанням службового становища з конкретним наміром, співучасті в тортурах як злочині проти людяності і співучасті в різних формах сексуального насильства як злочині проти людяності", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозрюваний прибув до Нідерландів у 2021 році і отримав притулок. За словами прокурорів, поліція вистежила його за інформацією, що людина зі схожим ім'ям була головним дізнавачем NDF у Саламії.

Інші подробиці не розголошуються. Підозрюваному планується пред'явити звинувачення в понеділок.

Раніше в Німеччині затримали француженку, яка могла скоювати воєнні злочини в Сирії після того, як приєдналася до екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Також стало відомо, що у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія за підозрою в підготовці теракту в період різдвяних свят затримали 20-річного вихідця з Іраку.