Полиция Нидерландов задержала беженца, подозреваемого в преступлениях во время войны в Сирии

В Нидерландах полиция задержала сирийского беженца, которого подозревают в сексуальном насилии и других преступлениях во время гражданской войны в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Арест 55-летнего мужчины стал первым случаем, когда Нидерланды выдвинули подозреваемому обвинения в сексуальном насилии как преступлении против человечности.

После расследования прокуратура заявила, что мужчина, имя которого не разглашается, возглавлял отдел допросов Сил национальной обороны (NDF) в западном сирийском городе Саламия в 2013-14 годах. Это военизированная группировка, которая воюет на стороне сирийского правительства в гражданской войне.

"Его обвиняют в соучастии в пытках с использованием служебного положения с конкретным умыслом, соучастии в пытках как преступлении против человечности и соучастии в различных формах сексуального насилия как преступлении против человечности", – говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемый прибыл в Нидерланды в 2021 году и получил убежище. По словам прокуроров, полиция выследила его по информации, что человек с похожим именем был главным дознавателем NDF в Саламии.

Другие подробности не разглашаются. Подозреваемому планируется предъявить обвинение в понедельник.

Ранее в Германии задержали француженку, которая могла совершать военные преступления в Сирии после того, как присоединилась к экстремистской группировке "Исламское государство".

Также стало известно, что в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония по подозрению в подготовке теракта в период рождественских праздников задержали 20-летнего выходца из Ирака.