В Эстонии задержали члена прокремлевской партии

Полиция безопасности Эстонии накануне задержала члена прокремлевской партии Koos Аллана Хантсома по подозрению в разведывательной деятельности против страны.

Информацию об этом порталу ERR подтвердила Государственная прокуратура, сообщает "Европейская правда".

"7 декабря сотрудники Полиции безопасности задержали 46-летнего гражданина Эстонии, которому были предъявлены подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий. Это предварительное подозрение, которое может измениться в ходе расследования", – сообщила глава пресс-службы Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

По ее словам, сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого, а следователи проводят начальные процессуальные действия.

Аллан Хантсом – один из организаторов шествия "Бессмертный полк". В мае 2023 года пополнил ряды прокремлевской партии Koos.

Напомним, в ноябре в Эстонии начался судебный процесс над Айво Петерсоном, представителем движения Koos, известного своими пророссийскими взглядами.

В мае лидер партии Koos Олег Иванов сбежал вместе с женой в Россию.