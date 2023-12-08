Макрон зіткнувся із критикою через участь у єврейській церемонії

Президент Франції Емманюель Макрон потрапив під шквал критики після того, як він відвідав єврейську церемонію в Єлисейському палаці в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Макрон був запрошений отримати нагороду за боротьбу з антисемітизмом і захист релігійних свобод на щорічному заході Конференції європейських рабинів.

Критики кажуть, що президент порушив давню історію суворої світськості Франції.

У п'ятницю під час візиту до собору Паризької Богоматері в Парижі Макрон заявив, що "анітрохи" не шкодує про те, що сталося.

"Я думаю, що в цьому питанні ми повинні зберігати голову. Світськість не означає стирання релігій. Йдеться про те, що кожен має право і свободу вірити і не вірити", – зазначив він.

Присутність Макрона на релігійному ритуалі в офіційній будівлі викликала критику з усіх сторін – навіть з боку деяких єврейських груп.

Президент Французької єврейської федерації Йонатан Арфі, який також був присутній на заході, заявив, що запалення свічки у Єлисейському палаці було "помилкою" і цього "не повинно було статися".

"Єлисейські поля – це не місце для запалювання ханукальної свічки, тому що республіканська ДНК полягає в тому, щоб триматися подалі від усього релігійного", – зазначив Арфі.

Депутат від центристської партії Макрона "Відродження" П'єр Анріє також рішуче засудив вчинок Макрона, зазначивши, що таким чином французький президент "пориває зі своєю роллю гаранта нейтралітету держави".

Депутат від ліворадикальної опозиційної партії "Нескорена Франція" (LFI) Мануель Бомпар заявив, що Макрон зробив "непростиму політичну помилку".

Водночас ультраправе "Національне об'єднання" заявило, що участь Макрона у заході мала компенсувати його відсутність на марші проти антисемітизму в листопаді, за що французький президент також зазнав жорсткої критики.

Раніше ЗМІ повідомили, що між Макроном і його дипломатами погіршуються відносини через публічну політику глави держави щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.