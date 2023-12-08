Макрон столкнулся с критикой из-за участия в еврейской церемонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон попал под шквал критики после того, как посетил еврейскую церемонию в Елисейском дворце в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Макрон был приглашен получить награду за борьбу с антисемитизмом и защиту религиозных свобод на ежегодном мероприятии Конференции европейских раввинов.

Критики говорят, что президент нарушил давнюю историю строгой светскости Франции.

В пятницу во время визита в собор Парижской Богоматери в Париже Макрон заявил, что "нисколько" не сожалеет о том, что произошло.

"Я думаю, что в этом вопросе мы должны сохранять голову. Светскость не означает стирание религий. Речь идет о том, что каждый имеет право и свободу верить и не верить", – отметил он.

Присутствие Макрона на религиозном ритуале в официальном здании вызвало критику со всех сторон – даже со стороны некоторых еврейских групп.

Президент Французской еврейской федерации Йонатан Арфи, который также присутствовал на мероприятии, заявил, что зажжение свечи в Елисейском дворце было "ошибкой" и этого "не должно было произойти".

"Елисейские поля – это не место для зажигания ханукальной свечи, потому что республиканская ДНК заключается в том, чтобы держаться подальше от всего религиозного", – отметил Арфи.

Депутат от центристской партии Макрона "Возрождение" Пьер Анрие также решительно осудил поступок Макрона, отметив, что таким образом французский президент "порывает со своей ролью гаранта нейтралитета государства".

Депутат от леворадикальной оппозиционной партии "Непокоренная Франция" (LFI) Мануэль Бомпар заявил, что Макрон совершил "непростительную политическую ошибку".

В то же время ультраправое "Национальное объединение" заявило, что участие Макрона в мероприятии должно было компенсировать его отсутствие на марше против антисемитизма в ноябре, за что французский президент также подвергся жесткой критике.

Ранее СМИ сообщили, что между Макроном и его дипломатами ухудшаются отношения из-за публичной политики главы государства относительно войны между Израилем и ХАМАС.