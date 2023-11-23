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ЗМІ: Між Макроном і його дипломатами поглиблюються розбіжності через війну на Близькому Сході

Четвер, 23 листопада 2023, 11:07

Відносини президента Франції Емманюеля Макрона та його дипломатів погіршуються через публічну політику глави держави щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела у Парижі.

За інформацією видання, дипломати регулярно скаржаться на те, що їх не тримають в курсі дій влади. Більш того, йдеться в матеріалі, вони вороже налаштовані до підходу Макрона щодо Близького Сходу.

Так, цього місяця в інтерв'ю BBC президент закликав Ізраїль припинити бомбардування ХАМАС, оскільки вони "вбивають жінок" і немовлят". Після реакції ізраїльського уряду глава держави був змушений зв'язатися з лідерами близькосхідної країни, щоб роз'яснити свої заяви.

Один неназваний французький дипломат у коментарі Politico підсумував позицію Парижа як "одного дня проізраїльську", а "наступного – пропалестинську".

"Дипломати вважають, що якби з ними консультувалися заздалегідь, нам не довелося б змінювати позицію Франції", – сказав дипломат.

За даними видання, розчарування дипломатів було викликане пропозицією Макрона переорієнтувати коаліцію проти ІДІЛ на боротьбу з ХАМАС – ідеєю, яку міжнародне співтовариство швидко торпедувало, а арабські країни могли сприйняти це як пропозицію західним країнам приєднатися до Ізраїлю у бомбардуваннях сектору Гази.

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Через кілька годин після оголошення цієї ідеї Париж виступив із роз'ясненням, назвавши ініціативу лише такою, на яку "надихнула" коаліція по боротьбі з ІДІЛ.

Згодом Макрон оголосив, що Франція надсилає судно-шпиталь для підтримки медичних служб Гази, перш ніж з'ясувалося, що на кораблі, яке відправляють, немає достатньої кількості ліжок.

У публікації також йдеться, що дипломати не погоджувалися з позицією Макрона щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС, яку в самій Франції вважали занадто проізраїльською.

У внутрішньому документі Міністерства закордонних справ, що просочився в Мережу, міститься критика з боку дипломатів, зокрема, за відхід від давньої політики країни, спрямованої на розвиток відносин з арабським світом.

За словами двох дипломатів, які ознайомилися з документом, він містить критику підходу Франції до війни між Ізраїлем і ХАМАС у регіоні, а також критику щодо того, як його сприймають у регіоні.

Один із дипломатів, якого цитує Le Figaro, у ньому йдеться про "втрату авторитету і впливу Франції, а також про погіршення іміджу країни в арабському світі" та дипломатично покладається відповідальність за ці зміни на Макрона.

"Дипломатична служба засмучена тим, що політика Франції на Близькому Сході визначається трьома людьми в Єлисейському палаці", – поскаржився один зі співрозмовників Politico.

Зазначають, що після попереджувальних сигналів від французьких дипломатів Макрон поступово зайняв більш критичну позицію щодо Ізраїлю та приєднався до закликів до припинення вогню в Газі.

Раніше міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна привітала домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.

Франція офіційно підтвердила загибель вже 39 своїх громадян внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль. 

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Франція Близький Схід Ізраїль Макрон