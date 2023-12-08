У Швейцарії заспокоюють противників F-35: рівень шуму не надто зміниться

У Швейцарії триває суперечка щодо будівництва додаткової інфраструктури для винищувачів F-35, які країна закупила взамін застарілим F/A-18, оскільки противники скаржаться на відсутність консультацій і підвищений рівень шуму.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації швейцарського радіо SRF.

На початку 2022 року швейцарське Міністерство оборони надало інформацію про шумове забруднення навколо військових аеродромів Еммен, Мейрінген і Пайерн. Нині воно переглянуло оцінки на основі нової моделі.

Нові дані точніші за попередні, але висновки приблизно такі ж. F-35 на три децибели гучніший за F/A-18 під час зльоту. Однак, оскільки кількість злетів і посадок винищувачів у майбутньому скоротиться вдвічі, загальне шумове забруднення не повинно збільшитися.

"Хоча окремо взятий зліт F-35 є трохи гучнішим, річне (шумове. – Ред.) навантаження залишається приблизно на сьогоднішньому рівні через значне скорочення кількості польотів", – йдеться у звіті.

Представник швейцарського Міноборони Бруно Лохер сказав SRF, що відомство веде консультації з громадами біля аеродромів і намагається зменшити рівень шумового забруднення – наприклад, встановлюючи звуконепроникні вікна.

"Але якщо комусь не потрібен аеродром і винищувач, ми нічого не можемо зробити", – додав він.

Ще раніше проти дислокування F-35 виступили кілька регіональних асоціацій, посилаючись саме на високий рівень шуму. Частина з них об’єднались в асоціацію IGF Alpinregion, чий голова правління Самуель Ханзікер критикує дані Міноборони як суто теоретичні.

"F-35 не призначений для вузької гірської долини. Тому ми будемо боротися проти нього, використовуючи законні засоби", – кажуть у IGF Alpinregion.

Швейцарія минулого року підписала угоду про придбання 36 американських винищувачів F-35 вартістю 6,035 мільярда швейцарських франків (близько шести мільярдів євро). Передбачається, що винищувачі надійдуть протягом 2027-2030 років.