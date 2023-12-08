В Швейцарии успокаивают противников F-35: уровень шума не слишком изменится

В Швейцарии продолжается спор по строительству дополнительной инфраструктуры для истребителей F-35, которые страна закупила взамен устаревшим F/A-18, поскольку противники жалуются на отсутствие консультаций и повышенный уровень шума.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации швейцарского радио SRF.

В начале 2022 года швейцарское Министерство обороны предоставило информацию о шумовом загрязнении вокруг военных аэродромов Эммен, Мейринген и Пайерн. Сейчас оно пересмотрело оценки на основе новой модели.

Новые данные точнее предыдущих, но выводы примерно такие же. F-35 на три децибела громче F/A-18 во время взлета. Однако, поскольку количество взлетов и посадок истребителей в будущем сократится вдвое, общее шумовое загрязнение не должно увеличиться.

"Хотя отдельно взятый взлет F-35 немного громче, годовая (шумовая. – Ред.) нагрузка остается примерно на сегодняшнем уровне из-за значительного сокращения количества полетов", – говорится в отчете.

Представитель швейцарского Минобороны Бруно Лохер сказал SRF, что ведомство ведет консультации с общинами возле аэродромов и пытается уменьшить уровень шумового загрязнения – например устанавливая звуконепроницаемые окна.

"Но если кому-то не нужен аэродром и истребитель, мы ничего не можем сделать", – добавил он.

Еще раньше против дислокации F-35 выступили несколько региональных ассоциаций, ссылаясь именно на высокий уровень шума. Часть из них объединились в ассоциацию IGF Alpinregion, чей председатель правления Самуэль Ханзикер критикует данные Минобороны как чисто теоретические.

"F-35 не предназначен для узкой горной долины. Поэтому мы будем бороться против него, используя законные средства", – говорят в IGF Alpinregion.

Швейцария в прошлом году подписала соглашение о приобретении 36 американских истребителей F-35 стоимостью 6,035 миллиарда швейцарских франков (около шести миллиардов евро). Предполагается, что истребители поступят в течение 2027-2030 годов.