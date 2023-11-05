У Швейцарії оскаржують будівництво ангарів для майбутніх F-35 без консультацій

Регіональна асоціація швейцарського округу Бруа висловила заперечення проти планів влади побудувати на території громади ангари для розміщення винищувачів F-35, які країна закупить у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Асоціація Бруа стверджує, що федеральне Міністерство оборони Швейцарії не дотрималась процедури, коли оголосило тендер на будівництво ангарів на аеродромі Пайєрн, розташованого на території громади.

Процедура передбачає, що спершу влада повинна оцінити вплив F-35 на навколишнє середовище й провести консультації з населенням, муніципалітетами й кантонами, яких це стосується.

У Регіональній асоціації Бруа кажуть, що там хочуть бути долученими до цих обговорень як "партнери", а не бути "поставленими перед доконаним фактом".

Асоціація додає, що усвідомлює "економічну важливість військового аеродрому Пайєрн для регіону, особливо з погляду зайнятості", і не виступає проти його розбудови – але вимагає дотримання процедури "з метою збереження прав громадян регіону".

Швейцарія минулого року підписала угоду про придбання 36 американських винищувачів F-35 вартістю 6,035 мільярда швейцарських франків (близько шести мільярдів євро). Передбачається, що винищувачі надійдуть протягом 2027-2030 років.