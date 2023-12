Кулеба осудил "позорный" допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал позорным решение Международного олимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Об этом министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По мнению Кулебы, своим решением МОК фактически дал России зеленый свет на "использование Олимпиады как оружия".

"Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы", – подчеркнул он.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp