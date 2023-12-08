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Кулеба осудил "позорный" допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Пятница, 8 декабря 2023, 19:21

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал позорным решение Международного олимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Об этом министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По мнению Кулебы, своим решением МОК фактически дал России зеленый свет на "использование Олимпиады как оружия".

"Ведь Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, которое подрывает олимпийские принципы", – подчеркнул он.

Как стало известно ранее, МОК допустил к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Также не допускают к играм спортсменов, которые заключили контракт на службу в российской или белорусской армии и спецслужбах.

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В феврале около 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали МОК отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

26 июля главы МИД трех стран Балтии обратились в Международный олимпийский комитет с призывом не допустить россиян и белорусов к грядущим Олимпийским играм в Париже даже в нейтральном статусе.

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Кулеба