Німецькі соціал-демократи шкодують, що не відмежувалися від Путіна раніше і недооцінили його

На партійній конференції керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) критично оцінило свою попередню політику щодо Росії за президентства Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що було "помилкою не дистанціюватися від путінської системи раніше". Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх визнав, що "повністю недооцінив" імперське мислення Путіна.

Вони також критично оцінили російську політику соціал-демократів до війни в Україні.

Сьогодні йдеться про організацію безпеки проти Росії, наголосив Клінгбайль. За його словами, Німеччина твердо стоїть на боці України, яка зазнала нападу.

Водночас Мютценіх виступив проти спроб дискредитувати багаторічну політику розрядки щодо РФ. За його словами, "соромно" ставити її "в один ряд з загарбницькою війною" проти України. І він повторив свій заклик використовувати дипломатичні можливості для припинення конфліктів.

Загарбницька війна Росії проти України показує, "що ми не завжди правильно оцінювали події останніх років", – йдеться в ключовій пропозиції, представленій партійним керівництвом. Дотримуватися припущення, що посилення економічних зв'язків сприятиме демократизації Росії, було "помилкою". Це призвело до того, що Німеччина "стала однобічно залежною від Росії з точки зору енергетичної політики".

"Поки Росія переслідує свою імперіалістичну мету завоювання і придушення суверенних держав, не може бути ніякої нормалізації відносин з Росією", – підкреслюється в пропозиції.

Суверенна Європа є найважливішою політичною відповіддю на мінливі часи, продовжує проєкт рішення партійної конференції.

На додаток до розширення внутрішнього ринку і зміцнення соціальної Європи, також важливо, "щоб Європейський Союз подолав неефективну і недієву фрагментацію в своїй оборонній політиці і в своїх галузях озброєнь". Що стосується східноєвропейської політики, то, згідно з документом СДПН, важливо "створити умови для якнайшвидшого прийняття України, Молдови та Грузії". Щоб зберегти здатність Європи діяти, ЄС також повинен "відійти від принципу одностайності" у сфері зовнішньої політики, вважають соціал-демократи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

Нещодавно міністр оборони Німеччини відкинув звинувачення щодо недостатньої допомоги Україні, яка воює проти РФ.