Немецкие социал-демократы жалеют, что не отмежевались от Путина раньше и недооценили его

На партийной конференции руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) критически оценило свою предыдущую политику в отношении России при президентстве Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что было "ошибкой не дистанцироваться от путинской системы раньше". Председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених признал, что "полностью недооценил" имперское мышление Путина.

Они также критически оценили российскую политику социал-демократов до войны в Украине.

Сегодня речь идет об организации безопасности против России, подчеркнул Клингбайль. По его словам, Германия твердо стоит на стороне Украины, которая подверглась нападению.

В то же время Мютцених выступил против попыток дискредитировать десятилетиями проводимую СДПГ политику разрядки. По его словам, "стыдно" ставить ее "в один ряд с захватнической войной" против Украины. И он повторил свой призыв использовать дипломатические возможности для прекращения конфликтов.

Захватническая война России против Украины показывает, "что мы не всегда правильно оценивали события последних лет", – говорится в ключевом предложении, представленном партийным руководством. Придерживаться предположения, что усиление экономических связей будет способствовать демократизации России, было "ошибкой". Это привело к тому, что Германия "стала односторонне зависимой от России с точки зрения энергетической политики".

"Пока Россия преследует свою империалистическую цель завоевания и подавления суверенных государств, не может быть никакой нормализации отношений с Россией", – подчеркивается в предложении.

Суверенная Европа является важнейшим политическим ответом на меняющиеся времена, продолжает проект решения партийной конференции.

В дополнение к расширению внутреннего рынка и укреплению социальной Европы, также важно, "чтобы Европейский Союз преодолел неэффективную и недейственную фрагментацию в своей оборонной политике и в своих отраслях вооружений". Что касается восточноевропейской политики, то, согласно документу СДПГ, важно "создать условия для скорейшего принятия Украины, Молдовы и Грузии". Чтобы сохранить способность Европы действовать, ЕС также должен "отойти от принципа единодушия" в сфере внешней политики, считают социал-демократы.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Недавно министр обороны Германии отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.