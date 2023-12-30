У Берліні заборонили пропалестинський мітинг у новорічну ніч

Влада Берліна заборонила проведення напередодні Нового року пропалестинської демонстрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На думку правоохоронців, існує загроза, "що збори призведуть до підбурювання, антисемітських вигуків, прославляння насильства", і в такий спосіб до "залякування і насильства".

Мітинг під гаслом "Ні святкуванню під час геноциду" був заявлений на період з 22.30 напередодні Нового року до першої години ночі 1 січня. Організатори акції звинувачують Ізраїль у скоєнні "геноциду" під час війни проти терористичного руху ХАМАС у секторі Газа.

Заборону на мітинг може бути оскаржено в судовому порядку. Водночас анонсована акція викликала критику, зокрема через додаткове навантаження на поліцію, яка і так працює понаднормово в новорічну ніч.

Минулого року в Берліні відбулися масові заворушення і напади на силовиків із використанням піротехніки.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.

Перед цим вона заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.