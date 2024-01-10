У берегов Греции нашли мертвыми двух мигрантов

У берегов греческого острова Лесбос береговая охрана обнаружила тела двух мигрантов, еще девять удалось спасти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу береговой охраны.

По ее словам, мигранты, вероятно, добрались до острова на лодке во время сильного ветра в Эгейском море. Всего в лодке находилось 36 человек.

Чиновница рассказала, что сейчас в этом районе продолжаются поиски остальных людей.

Как известно, 20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности по ключевым элементам в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.