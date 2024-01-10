У Бундестазі кажуть, що німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії та член оборонного комітету Маркус Фабер заявив, що німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, наприклад танків Leopard 1, які вона поставила", – зазначив Фабер.

За його словами, для України це означає "величезне" підвищення ефективності, оскільки в майбутньому відпаде необхідність у дорогому й тривалому транспортуванні за кордон, а Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

"(Мій) візит на місце (розташування майбутнього центру) також показує, що гроші німецьких платників податків використовуються з користю, і що наша військова допомога зберігає свою цінність", – додав Фабер.

Раніше німецький депутат від "Зелених" Себастьян Шефер закликав оборонні компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann швидше відремонтувати поставлені в Україну бойові танки Leopard і надати більше запчастин до них.

Нагадаємо, у грудні Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.

Про те, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard, стало відомо у жовтні.

Ще раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.